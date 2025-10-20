È il momento perfetto per il South Dakota, nel cuore del Midwest americano. Nelle giornate autunnali il cielo è blu, l’aria diventa fresca e frizzante e le macchie gialle dei pioppi colorano le verdi foreste di conifere in un mix spettacolare di colori. Intorno, grandi praterie, canyon desertici e fiumi che serpeggiano nelle pianure. La magia dell’Eclissi vista negli Stati Uniti X Panorami ampi e rassicuranti. Il Badlands National Park è forse uno dei simboli più riconoscibili dello Stato. Scolpito dal vento e dall’acqua, disseminato di pinnacoli, creste frastagliate e canyon, sembra emergere improvvisamente dal nulla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Canyon, praterie, formazioni rocciose erose dal vento. La natura del South Dakota regala forti emozioni. Tra bisonti al pascolo e mega sculture che ricordano l’eroica resistenza dei Nativi americani contro il generale Custer