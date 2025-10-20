Canva Roblox Snapchat e altre app down Problemi e disservizi in tutto il mondo anche in Italia

Molte delle app più popolari al mondo, tra cui Snapchat, Duolingo e Roblox, sono state bloccate, a causa di quello che sembra essere un problema che riguarda Amazon Web Services. Lo riporta la Bbc. Si allargano a macchia d’olio, secondo le segnalazioni raccolte dai media britannici, le conseguenze e i disservizi legati al crash informatico di Amazon Web Services (Aws), società del colosso americano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Canva, Roblox, Snapchat e altre app down. Problemi e disservizi in tutto il mondo, anche in Italia

