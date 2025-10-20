Canva Roblox e Amazon Prime non funzionano | cosa succede in Italia e nel mondo

È un lunedì difficile per moltissimi siti e piattaforme web che hanno subìto malfunzionamenti e interruzioni per una problematica che ha colpito Amazon Web Service (Aws) che he gestisce gran parte dell'infrastruttura back-end (ossia non visibile all'utente finale e che si occupa dell'elaborazione dei dati e della gestione della logica di base di Internet). I siti offline. Come segnalato da DownDetector, la lista deiie piattaforme che funzionano male o anche impossibili da raggiungere è molto folta: si tratta di Canva, Amazon (oltre 10mila segnalazioni soltanto negli Stati Uniti), Clash Royale, Perplexity, Snapchat, Signal, Zoom, Prime Video, Ring, Fortnite, Airbnb, Amazon Alexa, Intesa SanPaolo e Tim per fare gli esempi più eclatanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Canva, Roblox e Amazon Prime non funzionano: cosa succede in Italia e nel mondo

