Canva in down | problemi globali per la piattaforma di grafica online Disservizi legati a un guasto di Amazon Web Services
Mattinata nera per Canva e decine di servizi online in tutto il mondo. A partire dalle 9:00 di lunedì 20 ottobre 2025, migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti e impossibilità di accesso alla piattaforma di grafica Canva, uno degli strumenti più utilizzati da professionisti, studenti e aziende per la creazione di contenuti digitali. Cosa sta succedendo. Da ore, la versione web e mobile di Canva risulta completamente bloccata. Gli utenti non riescono a entrare nel proprio account, i progetti non si caricano e in molti casi l’interfaccia rimane congelata. Il problema non riguarda solo l’Italia: segnalazioni analoghe arrivano da tutta Europa, dagli Stati Uniti e dall’Asia, rendendo evidente un disservizio di portata globale. 🔗 Leggi su Zon.it
