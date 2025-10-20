Canva in difficoltà | segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati

(Adnkronos) – Disagi diffusi per gli utenti di Canva. La nota piattaforma di design grafico online, cruciale per milioni di professionisti e studenti, risulta inaccessibile o presenta gravi malfunzionamenti in diverse aree del mondo, Italia compresa. Le segnalazioni di disservizio hanno raggiunto un picco significativo sul sito di monitoraggio Downdetector a partire da questa mattina. Gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

