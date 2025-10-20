Canva down oggi problemi per l’app di grafica | perché non funziona e cosa sta succedendo

A partire dalle 9:00 del 20 ottobre, la versione online di Canva ha smesso di funzionare. Non si riesce a entrare nel sito. Non si vedono i vecchi lavori. L’app sembra completamente bloccata. Canva utilizza il servizio AWS, Amazon Web Services: al momento sembra che molte app che si appoggiano a questo fornitore siano in down. 🔗 Leggi su Fanpage.it

