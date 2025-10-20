Canva down cinque siti e app da usare in alternativa

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata italiana di lunedì 20 ottobre, l’improvviso down di Amazon Web Services in tutto il mondo ha provocato malfunzionamenti su centinaia di app e piattaforme che si appoggiano alla sua infrastruttura cloud. Tra queste vi è Canva, uno dei più diffusi editor gratuiti per immagini, video e loghi: in particolare, gli utenti hanno segnalato – come riporta Down Detector – disagi nelle risposte alle modifiche e alla richiesta di download. Sebbene Aws abbia annunciato poche ore dopo di aver completamente risolto il problema, è probabile che anche in futuro si presentino situazioni analoghe pertanto è meglio prepararsi con delle valide alternative. 🔗 Leggi su Lettera43.it

canva down cinque siti e app da usare in alternativa

© Lettera43.it - Canva down, cinque siti e app da usare in alternativa

