Canva Clash Royale Roblox e Fortnite NON funzionano cosa succede?

Chiccheinformatiche.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Down Amazon AWS oggi 20 ottobre 2025: problemi diffusi per Canva, Perplexity, Clash Royale, Roblox e molti altri servizi. Oggi, 20 ottobre 2025, si stanno registrando gravi problemi ai server Amazon AWS che stanno compromettendo il corretto funzionamento di numerosi servizi online in tutto il mondo. Dalle piattaforme di produttività come Canva fino alle intelligenze artificiali come Perplexity, passando per videogame popolari come Clash Royale, Roblox, Fortnite e Brawl Stars, l’ecosistema cloud di Amazon è al centro di una massiccia ondata di malfunzionamenti. Le cause precise non sono ancora state rese note, ma tutte le parti coinvolte — da Amazon stessa fino ai singoli servizi — stanno confermando la situazione di down e hanno avviato manutenzioni straordinarie e interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

