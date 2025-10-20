IN UN CONTESTO che vede una migrazione pressoché totale della cantieristica globale verso l’Asia (95%) per approdare in Cina e in Corea, l’Europa cerca di tenersi stretto il suo 5%, che corrisponde in gran parte alla navalmeccanica di altissima complessità. L’Italia, grazie a Fincantieri, rappresenta una delle poche realtà in grado di mantenere nel Vecchio Continente la produzione di navi complesse, di cui il Gruppo guidato dall’ad Pierroberto Folgiero (nella foto a destra) è leader a livello globale. Fincantieri, attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, sta trasformando i suoi cantieri, combinando know-how tradizionale e tecnologie avanzate per affrontare le sfide della cantieristica globale e consolidare il proprio primato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cantieri 5.0: la tradizione si evolve grazie ad Ai e robot