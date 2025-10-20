Canottaggio l’Italia conquista il Memorial d’Aloja 2025 | gli Azzurri scrivono la storia a Piediluco

Piediluco, 19 ottobre 2025 – L’Italia conquista la trentanovesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata che ogni anno a Piediluco celebra lo storico Presidente federale e che in questa occasione si è disputata sulla distanza sprint dei 500 metri. Alla squadra azzurra, grazie ai 33 punti conseguiti nelle finali, va il Trofeo Fondazione Carit. E’ la rappresentativa serba, seconda classificata, ad alzare il Trofeo Suzuki, consegnato dal Presidente federale Davide Tizzano. Splendida vittoria di Andrea Panizza (1.31.63) nel singolo maschile, con 2?38 di vantaggio sul serbo Nikolaj Pimenov e 2?43 sul suo compagno di Nazionale Isak Zvegelj. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it