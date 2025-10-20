CANNARA 1 TRESTINA 1 CANNARA (5-3-2): Vassallo; Cardoni (14’ st Porzi), Myrtollari, En. Bertaina, Baraboglia, Mancini (14’ st Ferrario); Roselli, Montero, Schvindt; Haxhiu, El. Bertaina. A disp.: Taiti, Camilletti, Maselli, Raviele, Gnazale, Azurunwa, Lomangino. All.: Armillei. TRESTINA (5-2-3): Bonifacio; Nouri, Ubaldi, De Meio, Scartoni, Giuliani; D’Angelo (24’ st Ferrarese), Tolomello (46’ st Cuccarini); Manfredi (9’ st Mercuri), Ferri Marini, Priore (46’ st Bussotti). A disp.: Migliorati, Bricca, Cuccarini, Dottori, Granturchelli, Russo. All.: Calori. Arbitro: Pascali di Pistoia (Vicari di Lucca e Orsini di Pontedera). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cannara e Trestina non si fanno male. Botta e risposta nel primo tempo