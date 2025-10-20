Cannara e Trestina non si fanno male Botta e risposta nel primo tempo
CANNARA 1 TRESTINA 1 CANNARA (5-3-2): Vassallo; Cardoni (14’ st Porzi), Myrtollari, En. Bertaina, Baraboglia, Mancini (14’ st Ferrario); Roselli, Montero, Schvindt; Haxhiu, El. Bertaina. A disp.: Taiti, Camilletti, Maselli, Raviele, Gnazale, Azurunwa, Lomangino. All.: Armillei. TRESTINA (5-2-3): Bonifacio; Nouri, Ubaldi, De Meio, Scartoni, Giuliani; D’Angelo (24’ st Ferrarese), Tolomello (46’ st Cuccarini); Manfredi (9’ st Mercuri), Ferri Marini, Priore (46’ st Bussotti). A disp.: Migliorati, Bricca, Cuccarini, Dottori, Granturchelli, Russo. All.: Calori. Arbitro: Pascali di Pistoia (Vicari di Lucca e Orsini di Pontedera). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie D: il #derby finisce in #pareggio. #Foligno corsaro a #Scandicci e #Orvietana #sconfitta dalla #capolista https://umbriaon.it/serie-d-il-derby-finisce-in-pareggio-foligno-corsaro-a-scandicci-e-orvietana-sconfitta-dalla-capolista/… #Cannara #Trestina #Orvie - X Vai su X
I FINALI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE In serie D vince il Foligno, pari nel derby Cannara-Trestina. In Eccellenza Angelana sola in testa, nel girone A di Promozione comandano Virtus Sangiustino e Montone, ma il Città di Castello scala la classi - facebook.com Vai su Facebook
Cannara-Trestina, derby da non perdere. Il tecnico Armillei: "Non possiamo sbagliare" - I padroni di casa non hanno ancora centrato i tre punti davanti al proprio pubblico. Come scrive msn.com