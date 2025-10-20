Canfora Dirigente Caivano | I ragazzi nello zaino devono portare una borraccia d’acqua un quaderno e anche un fiorellino Non un coltello

All'interno dell’istituto Morano di Caivano, alcuni studenti sono stati trovati con coltelli tra gli oggetti personali. La vicenda è emersa grazie all’osservazione attenta di un’insegnante, che durante il passaggio in aula ha notato un dettaglio fuori posto. Ha chiesto spiegazioni a un ragazzo, il quale ha mostrato spontaneamente ciò che aveva nello zaino. Il fatto ha poi rivelato la presenza dello stesso tipo di oggetto anche presso altri due compagni. La vicenda è raccontata in un lancio di agenzia ANSA che riporta le parole della Dirigente. L'articolo Canfora, Dirigente Caivano: “I ragazzi nello zaino devono portare una borraccia d’acqua, un quaderno e anche un fiorellino. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it