Cane precipita nel torrente per rincorrere un capriolo | salvato dai vigili del fuoco
Attimi di paura domenica mattina a Rossiglione, nell'entroterra genovese, per un cane di media taglia di nome Lupo precipitato nel letto di un torrente. L'animale, che era fuori con la padrona, si è lanciato all'inseguimento di un capriolo e, nel tentativo di raggiungerlo, è scivolato in un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
