Cane legato e picchiato al Vomero il Comune dopo l'allarme social | Nessun maltrattamento

Il Comune di Napoli interviene sulla vicenda del volpino al centro della querelle social: l'Asl Napoli 1 ha verificato che il cane sta bene ed è adeguatamente seguito per una otite cronica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Cane legato e picchiato al Vomero”, il Comune dopo l’allarme social: “Nessun maltrattamento” - Il Comune di Napoli interviene sulla vicenda del volpino al centro della querelle social: l'Asl Napoli 1 ha verificato che il cane sta bene ed è adeguatamente ... Scrive fanpage.it

Orrore al Vomero, donna lega i cani alla finestra e li picchia fino a far uscire sangue: l'appello sui social per fermare la tragedia - Sta facendo il giro dei social un appello disperato partito dal quartiere Vomero di Napoli, dove una residente denuncia presunti maltrattamenti ai danni di alcuni cani. Segnala corrieredellumbria.it

«Maltratta il suo cane», tam tam sui social a Napoli poi interviene l'Asl: «Tutto regolare» - Tanto che sulla vicenda era intervenuto anche Enrico Rizzi, leader animalista e attivista per i diritti degli ... Si legge su ilmattino.it