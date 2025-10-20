Per chi ha l’abitudine di seguire le tv commerciali all’estero sa che ci sono fiumi di pubblicità nei programmi che funzionano per fare cassa. Non funziona così su Canale 5. Partiamo dall’access prime time che con continui allungamenti da ambo le parti vede i programmi di prime time, la vecchia prima serata che ormai assomiglia alla seconda serata, iniziare a ridosso delle 22. Orari spagnoli. Affari Tuoi chiude intorno alle 21.45, La Ruota della Fortuna alle 21.50 minuto più minuto meno. La tendenza è di allungare ancora, specialmente con la novità dell’anteprima dei pacchi che porterà a chiudere quasi insieme. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 IN PERDITA PER BATTERE RAI1? SCOPPIA IL CASO DELLE PUBBLICITÀ SPARITE