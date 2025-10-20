CANALE 5 IN PERDITA PER BATTERE RAI1? SCOPPIA IL CASO DELLE PUBBLICITÀ SPARITE
Per chi ha l’abitudine di seguire le tv commerciali all’estero sa che ci sono fiumi di pubblicità nei programmi che funzionano per fare cassa. Non funziona così su Canale 5. Partiamo dall’access prime time che con continui allungamenti da ambo le parti vede i programmi di prime time, la vecchia prima serata che ormai assomiglia alla seconda serata, iniziare a ridosso delle 22. Orari spagnoli. Affari Tuoi chiude intorno alle 21.45, La Ruota della Fortuna alle 21.50 minuto più minuto meno. La tendenza è di allungare ancora, specialmente con la novità dell’anteprima dei pacchi che porterà a chiudere quasi insieme. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Argomenti simili trattati di recente
La perdita di 5 milioni di dollari di Massimiliano Squillace. Non perderti la puntata completa con Massimiliano Squillace fuori domani alle ore 17.00 sul canale YouTube! #podcast #fatturarepodcast #massimilianosquillace - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, quando c'è il finale su Canale 5: la soap chiude i battenti a dicembre - In questo modo verrà data un'ampia accelerata alla messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay: il gran finale di sempre della prima e unica stagione, infatti, ... it.blastingnews.com scrive
Tradimento, quando finisce su Canale 5: il gran finale della soap previsto il 28 novembre - La soap turca Tradimento si avvia verso il suo attesissimo finale, segnato dalla scoperta della verità sul figlio di Guzide ... Scrive it.blastingnews.com