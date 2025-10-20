CANALE 5 IN PERDITA PER BATTERE RAI1? SCOPPIA IL CASO DELLE PUBBLICITÀ SPARITE

Bubinoblog | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi ha l’abitudine di seguire le tv commerciali all’estero sa che ci sono fiumi di pubblicità nei programmi che funzionano per fare cassa. Non funziona così su Canale 5. Partiamo dall’access prime time che con continui allungamenti da ambo le parti vede i programmi di prime time, la vecchia prima serata che ormai assomiglia alla seconda serata, iniziare a ridosso delle 22. Orari spagnoli. Affari Tuoi chiude intorno alle 21.45, La Ruota della Fortuna alle 21.50 minuto più minuto meno. La tendenza è di allungare ancora, specialmente con la novità dell’anteprima dei pacchi che porterà a chiudere quasi insieme. 🔗 Leggi su Bubinoblog

canale 5 in perdita per battere rai1 scoppia il caso delle pubblicit192 sparite

© Bubinoblog - CANALE 5 IN PERDITA PER BATTERE RAI1? SCOPPIA IL CASO DELLE PUBBLICITÀ SPARITE

Argomenti simili trattati di recente

canale 5 perdita battereLa notte nel cuore, quando c'è il finale su Canale 5: la soap chiude i battenti a dicembre - In questo modo verrà data un'ampia accelerata alla messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay: il gran finale di sempre della prima e unica stagione, infatti, ... it.blastingnews.com scrive

canale 5 perdita battereTradimento, quando finisce su Canale 5: il gran finale della soap previsto il 28 novembre - La soap turca Tradimento si avvia verso il suo attesissimo finale, segnato dalla scoperta della verità sul figlio di Guzide ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Canale 5 Perdita Battere