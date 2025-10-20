Campobasso tenta due furti in un giorno e fugge lasciando un’ascia davanti a una villetta | come è stato preso

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Campobasso per un doppio furto in abitazione avvenuto il 13 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

campobasso tenta due furti in un giorno e fugge lasciando un8217ascia davanti a una villetta come 232 stato preso

© Notizie.virgilio.it - Campobasso, tenta due furti in un giorno e fugge lasciando un’ascia davanti a una villetta: come è stato preso

Altri contenuti sullo stesso argomento

campobasso tenta due furtiCampobasso, tenta due furti in un giorno e fugge lasciando un’ascia davanti a una villetta: come è stato preso - Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Campobasso per un doppio furto in abitazione avvenuto il 13 ottobre scorso. Secondo virgilio.it

Furti a Campobasso con la tecnica del 'burro di cacao' - Una settimana fuori per vacanze, poi al rientro l'amara scoperta. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Campobasso Tenta Due Furti