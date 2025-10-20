"Noi siamo amministratori e cittadini che sappiamo quali sono le carenze e le richieste del territorio al governo e oggi vogliamo esprimere questa esperienza con Manfredi e Gualtieri. Non e' il caso di attaccare ma di proporre qualcosa di diverso contro la politica urlata e le polemiche. Occorre parlare di se' stessi, non e' una parte contro l'altra meglio parlare di se' stessi non su quello che si ha piu' degli altri ma del perche' le persone devono credere nel progetto. A Genova ha funzionato, sono riuscita a volare alto, in campagna elettorale, su una campagna elettorale becera della destra e ha funzionato perche' la gente ha apprezzato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Campo Largo, Salis: "Presa sul territorio diventi consenso nazionale" | Video