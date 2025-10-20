Campionato Iaksa | buona la prima per l' Asd Red Dragon Francavilla
FRANCAVILLA FONTANA - Buona la prima per la Red Dragon, che oggi ha brillato nella prima tappa del campionato nazionale Iaksa Puglia svoltasi presso il palazzetto dello sport di Carosino, valida per le qualificazioni al titolo italiano 2026 che si terrà come di consueto al Pala Domus di San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
