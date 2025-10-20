Campionato Iaksa | buona la prima per l' Asd Red Dragon Francavilla

Brindisireport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Buona la prima per la Red Dragon, che oggi ha brillato nella prima tappa del campionato nazionale Iaksa Puglia svoltasi presso il palazzetto dello sport di Carosino, valida per le qualificazioni al titolo italiano 2026 che si terrà come di consueto al Pala Domus di San. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Campionato Iaksa: buona la prima per l'Asd Red Dragon Francavilla - Spicca la prestazione di Angelica Russo con tre ori, mentre altri atleti brillano nel kumite e light contact ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Iaksa Buona Prima