Campionati italiani pugilato | Palermo sul tetto d' Italia doppio oro per la Cannata Boxe Team

Doppio oro storico a Chianciano. La Cannata Boxe Team "conquista" l'Italia Under 17. Un trionfo che risuona potente per la Sicilia e per Palermo. La Cannata Boxe Team ha dominato i recenti campionati Italiani Under 17 di pugilato tenutisi a Chianciano Terme tra il 17 e il 19 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it