Campionati italiani pugilato | Palermo sul tetto d' Italia doppio oro per la Cannata Boxe Team
Doppio oro storico a Chianciano. La Cannata Boxe Team "conquista" l'Italia Under 17. Un trionfo che risuona potente per la Sicilia e per Palermo. La Cannata Boxe Team ha dominato i recenti campionati Italiani Under 17 di pugilato tenutisi a Chianciano Terme tra il 17 e il 19 ottobre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Campionati Italiani U17 M/F 2025 ? Chianciano Terme, 17-19 ottobre pv I Campioni U17 D’Italia 2025 Strepitosi #Itaboxing #Boxing #Boxer #Pugilato #boxeo @wagner_mela @fightsportitaliaofficial - facebook.com Vai su Facebook
“I campionati italiani di enduro sono una vetrina per le Valli del Natisone. La $RegioneFvg conferma l‘impegno nella promozione del turismo lento anche con grandi eventi sportivi”. Così oggi @SergioBini68 a Udine tinyurl.com/3ed4n4pa - X Vai su X
PUGILATO Il cerignolano Dipasquale conquista il bronzo ai Campionati Italiani di pugilato Under 17 - Il giovane pugile cerignolano sale sul podio dei Campionati Italiani di Pugilato Under 17 nella categoria 70 kg ... Riporta statoquotidiano.it
Pugilato, la roccapriorese Vittoria Milani conquista l'oro nei campionati italiani Under 17 - L'atleta dei Castelli nella tre giorni delle fasi finali del torneo disputato a Chianciano Terme ha ottenuto il successo che la proietta agli Europei di categoria in Germania ... Scrive today.it
Campionati toscani di Pugilato: Christian Borracchini punta al tris stagionale - Tutto pronto alla palestra di via Rocco TeDalda a Firenze per una nuova edizione dei campionati toscani di Pugilato. Secondo lanazione.it