Campionati Italiani a Squadre di Judo al PalaPellicone di Ostia emozioni e medaglie | tutti i risultati

Ostia – Si è concluso un emozionante Campionato Italiano a Squadre di Judo, al PalaPellicone di Ostia. La competizione si è svolta dal 18 al 19 ottobre. Sono stati numerosi gli atleti che si sono sfidati sui tatami allestiti del palazzetto lidense. Nella prima giornata in programma sono stati commemorati i carabinieri caduti a Castel d’Azzano. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Le gare del 18 ottobre Per la categoria U18 Mixed Teams Event, con la presenza di ben 11 squadre, è l’Asd Nippon Club a trionfare con 4 vittorie e 2 sconfitte. A seguire l’Asd Banzai Cortina Roma e terzi classificati l’Asd Mandraccio Roma e l’Asd Skorpion Club Libertas Pordenone, vincenti con 4 punti a 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it