Campionati Italiani a Squadre di Judo al PalaPellicone di Ostia emozioni e medaglie | tutti i risultati
Ostia – Si è concluso un emozionante Campionato Italiano a Squadre di Judo, al PalaPellicone di Ostia. La competizione si è svolta dal 18 al 19 ottobre. Sono stati numerosi gli atleti che si sono sfidati sui tatami allestiti del palazzetto lidense. Nella prima giornata in programma sono stati commemorati i carabinieri caduti a Castel d’Azzano. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkamfijlkam.it. Le gare del 18 ottobre Per la categoria U18 Mixed Teams Event, con la presenza di ben 11 squadre, è l’Asd Nippon Club a trionfare con 4 vittorie e 2 sconfitte. A seguire l’Asd Banzai Cortina Roma e terzi classificati l’Asd Mandraccio Roma e l’Asd Skorpion Club Libertas Pordenone, vincenti con 4 punti a 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Campionati Italiani U17 M/F 2025 ? Chianciano Terme, 17-19 ottobre pv I Campioni U17 D’Italia 2025 Strepitosi #Itaboxing #Boxing #Boxer #Pugilato #boxeo @wagner_mela @fightsportitaliaofficial - facebook.com Vai su Facebook
Judo Acras Bolzano vicecampione a Ostia - La squadra maschile del Judo Acras Bolzano ha ottenuto un eccellente risultato ai Campionati Italiani a Squadre M/A2, svoltisi il 18 e 19 ottobre 2025 a Ostia (Roma), conquistando il secondo posto ... Secondo rainews.it
GUIDONIA - Judo per disabili, Matteo e Cristiano sono Campioni Italiani - Non a caso in ogni competizione conquistano sempre il podio sia a livello nazionale che internazionale. Segnala tiburno.tv
Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia - La società è seconda in Italia nella classifica a squadre Esordienti ... Lo riporta traniviva.it