Nuova scossa di terremoto all’alba ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato un evento sismico di magnitudo 2.5 alle 4 e 47 di oggi, 20 ottobre. L’epicentro a Pozzuoli, al confine con Agnano. Il sisma, di profondità 2.9, è stato accompagnato da un boato. Sono tantissime le segnalazioni che arrivano dai comuni flegrei e dai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, torna la paura: scossa di terremoto di magnitudo 2.5 all’alba di oggi

