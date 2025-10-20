Campania partita apertissima per il centrodestra Cirielli può sognare Mastella lancia l’allarme Fico | Così perdiamo

Campania, partita apertissima alle Regionali di fine novembre. A far “sognare” il centrodestra con il suo candidato Cirielli sono le parole di Clemente Mastella in un’intervista al Corriere della Sera in cui lancia l’allarme per il centrosinistra. Guai in vista, avverte il politico di lungo corso: «La verità è che mi sono scocciato di questo continuo bisticcio Fico-De Luca». E se lo dice il sindaco di Benevento c’è da credergli. Questo stillicidio di dichiarazioni De Luca- Fico configura un incubo per la sinistra: «Se continuiamo così, perdiamo», dice lapidario. Otto legislature in Italia da deputato una da senatore, due al parlamento europeo, due volte ministro, una con il centrosinistra e una con il centrodestra (da perfetto doroteo democristiano, come ancora qualcuno ama definirlo). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campania, partita apertissima per il centrodestra, Cirielli può sognare. Mastella lancia l’allarme Fico: “Così perdiamo”

