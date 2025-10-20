Campania i giovani protagonisti del cambiamento con Roberto Fico
Tempo di lettura: < 1 minuto In Campania, le realtà giovanili dei partiti della coalizione di centrosinistra hanno dato vita a un incontro all’insegna della partecipazione attiva e della condivisione di idee, con l’obiettivo di definire l’ “Agenda Giovani”: un programma concreto di proposte da presentare a Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione. L’Agenda Giovani mette al centro temi fondamentali per la crescita del territorio: accesso equo all’istruzione e contrasto alla dispersione scolastica, promozione della salute mentale e rafforzamento dei servizi sanitari pubblici, partecipazione dei giovani attraverso la futura Consulta Regionale, e iniziative su lavoro giovanile, innovazione digitale e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
