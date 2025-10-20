Campania | Fico a Cirelli destra al governo ha ridotto spesa sanitaria

Il candidato alla Regione Campania critica la destra: ‘Crollo della spesa sanitaria, Italia sotto la media UE. NAPOLI, 19 ottobre – “ Gli annunci roboanti di chi è protagonista quotidiano dello smantellamento della sanità a livello nazionale fanno sorridere. La destra in questi anni ha ridotto la spesa sanitaria, facendo una vera e propria retromarcia rispetto a quanto di buono era stato fatto dal governo Conte. Il dato reale è che il governo Meloni è protagonista di un crollo della spesa sanitaria in rapporto al pil, che ci colloca drammaticamente sotto la media europea. L’unico obiettivo di questa destra è danneggiare la sanità pubblica e avvantaggiare quella privata, lo dimostrano plasticamente con le loro azioni ogni giorno “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

