Campania | Fico a Cirelli destra al governo ha ridotto spesa sanitaria
Il candidato alla Regione Campania critica la destra: ‘Crollo della spesa sanitaria, Italia sotto la media UE. NAPOLI, 19 ottobre – “ Gli annunci roboanti di chi è protagonista quotidiano dello smantellamento della sanità a livello nazionale fanno sorridere. La destra in questi anni ha ridotto la spesa sanitaria, facendo una vera e propria retromarcia rispetto a quanto di buono era stato fatto dal governo Conte. Il dato reale è che il governo Meloni è protagonista di un crollo della spesa sanitaria in rapporto al pil, che ci colloca drammaticamente sotto la media europea. L’unico obiettivo di questa destra è danneggiare la sanità pubblica e avvantaggiare quella privata, lo dimostrano plasticamente con le loro azioni ogni giorno “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Regionali in Campania. Edmondo Cirielli presenta la squadra dei candidati di Fdi in Provincia di Salerno: "Fico ed il Partito Democratico si vergognano di De Luca" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #regionecampania #centrodestra #AgendaPolitica http - facebook.com Vai su Facebook
Campania, le liti Fico-De Luca e la «migrazione» verso FI. Mastella dice: partita aperta - X Vai su X
Regionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... Scrive napolitoday.it
Regionali Campania: Fico: “la destra non riesce ad essere connessa con il Sud” - “Io mi chiedo Cirielli cosa condivide di questo governo che ha votato l’autonomia differenziata, che ha cercato di portare una battaglia contro il Sud. Riporta strettoweb.com
Regionali Campania, non solo Fico e Cirielli: ecco chi sono gli altri candidati - Bandecchi, Granato, De Rosa, Arnese, Bruno, Campanile: la carica degli outsider candidati alle regionali in Campania. Lo riporta policymakermag.it