Cosa c’è di meglio di un’eroina palestinese naturalizzata napoletana da piazzare in lista per le regionali in Campania? Avs non ci pensa due volte. La coppia Bonelli- Fratoianni che in fatto di candidature è imbattibile (vedi Soumahoro e Ilaria Salis) ci riprova e punta tutto su Souzan Fatayer, “‘na palestinese napulitana”, come si legge in una grafica sul suo profilo social che fa da manifesto elettorale. Con tanto di Vesuvio alle spalle che fa molto cartolina. Sulla copertina di Facebook campeggia un grande cuore con i colori della Palestina e la scritta “my heart is with Palesitine” e tanto basta come biglietto da visita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campania, Avs tenta il colpaccio con la candidata “palestinese napulitana”. Il Vesuvio alle spalle che ricorda Teocoli