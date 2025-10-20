Cammino fede e cultura | Filippo Arcelloni presenta In cammino verso me di Lisa De Bernardini

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sabato 25 ottobre, alle ore 17, al Salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi un evento di grande rilevanza che unisce i temi a noi cari della narrazione, del viaggio e della crescita personale, in linea con l'impegno costante del Teatro Trieste 34», si legge nel comunicato.Un dialogo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cammino fede cultura filippoMondovì, al via la mostra "In cammino tra fede e cultura" - In occasione del Giubileo ordinario 2025, l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici è promotore del progetto "NEL TUO NOME, l’arte parla di comunità". Si legge su cuneodice.it

cammino fede cultura filippo“Pellegrini di speranza in Sardegna”, a Cagliari 20 artisti raccontano la fede e il cammino interiore - Si inaugura giovedì 9 ottobre alle 17, nel salone della chiesa di San Lucifero a Cagliari, la mostra di pittura e fotografia Pellegrini di Speranza ... Secondo unionesarda.it

Ecco il Cammino Francescano: trenta chilometri di fede e storia - Sono Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, tutti attraversati da un itinerario capace di unire fede, storia, ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Cammino Fede Cultura Filippo