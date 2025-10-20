Camion di dolciumi finisce fuori strada in A10 | i cioccolatini finiscono sulla carreggiata
Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al chilometro 22 in direzione est, nei pressi di Cogoleto. Un autoarticolato carico di cioccolatini è finito fuori dalla carreggiata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
