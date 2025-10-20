Camion di dolciumi finisce fuori strada in A10 | i cioccolatini finiscono sulla carreggiata

Genovatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al chilometro 22 in direzione est, nei pressi di Cogoleto. Un autoarticolato carico di cioccolatini è finito fuori dalla carreggiata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo.Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

camion dolciumi finisce fuoriCamion frigo fuori controllo piomba contro il negozio Arteni a Tavagnacco - Camion frigo fuori strada a Tavagnacco finisce contro la vetrina di Arteni: paura ma nessun ferito grave. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Camion Dolciumi Finisce Fuori