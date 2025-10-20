Camillo Acerbi a Salotto blu | Il mio compito di assessore? Lavorare per la crescita culturale dei cittadini

Cesenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In Comune a Cesena, a differenza di quel che succede altrove, la delega alla cultura è distinta da quella allo sviluppo turistico o agli eventi. Anche per questo motivo so di dovermi concentrare soprattutto sulle occasioni di approfondimento culturale da offrire alla cittadinanza”: esordisce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

