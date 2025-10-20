Camera con vigna | identikit dei nuovi wine lovers

Una recente indagine della CNA rileva che il vino si conferma un motore fondamentale del turismo in Italia. Ad anno 2025 terminante sono stimati in venti milioni i pernottamenti collegati direttamente a questo comparto, coinvolgendo tredici milioni di cosiddetti wine lovers. Chi viaggia alla ricerca di vigneti e cantine desidera vivere esperienze autentiche e di “vero turismo sostenibile”. L’enoturista che si pone alla ricerca di “quella” cantina quasi certamente non anela a visitarla per essere partecipe di masterclass. Le masterclass, ma anche le degustazioni cattedratiche, stanno vivendo una melanconica diminuzione di appeal mentre cresce l’interesse verso i momenti conviviali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it