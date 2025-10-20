Cambio ora solare l’impatto sulle bollette | perché ci costa 100 milioni di euro

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre in Italia tornerà l’ ora solare. Le lancette dell’orologio andranno spostate di un’ora indietro. Questo permetterà di dormire un’ora in più quella notte ma, sul lungo periodo, l’ora solare causerà vari problemi, soprattutto in termini di spesa da parte delle famiglie per l’elettricità. Anche se al mattino, infatti, ci sarà un’ora di luce in più, il sole tramonterà la sera ben prima della fine dell’orario lavorativo, costringendo imprese e famiglie a un periodo di illuminazione degli spazi interni di diverse ore, che continuerà ad aumentare fino a dicembre, per poi diminuire lentamente quando le giornate cominceranno ad allungarsi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cambio ora solare, l’impatto sulle bollette: perché ci costa 100 milioni di euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL CAMBIO | A fine ottobre 2025 torna l'ora solare, ecco tutto quello che c'è da sapere sul cambio d'orario https://gazzettadelsud.it/?p=2116290 - facebook.com Vai su Facebook

Tramonti alle 17 e giornate più corte: quando torna l’ora solare e come prepararsi psicologicamente al cambio - X Vai su X

Cambio ora solare, l’impatto sulle bollette: perché ci costa 100 milioni di euro - Ogni anno il ritorno dell’ora solare comporta spese maggiori per gli italiani costretti a illuminare per più ore case e uffici; ogni proposta di abolizione, però, è naufragata ... quifinanza.it scrive

BOLLETTE Torna l’ora solare: l’impatto su bollette ed energia - Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, l’Italia tornerà all’ora solare, con le lancette spostate indietro di un’ora ... Da statoquotidiano.it

Sai perché cambia l’orario? Data e spiegazione del ritorno all’ora solare - Ottobre è il mese del cambio orario: lancette indietro di un'ora per meno luce. Come scrive money.it