Cambia la tassa sui Paperoni quanto dovranno pagare i super ricchi in Italia dopo la Manovra 2026

La tassa per i super ricchi che vengono ad abitare in Italia passerà da 200mila a 300mila euro. È una delle novità della legge di bilancio 2026. Non ci sarà nessun requisito, però, che richieda ai 'Paperoni' di investire i loro soldi in Italia - come aveva chiesto la Corte dei Conti quest'estate.