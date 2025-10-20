Calvario senza pace per Scalvini | altro infortunio muscolare fuori fino a tre settimane

Per due buone notizie, ce n’è sempre una che non lo è. Nel giorno in cui Ivan Juric ritrova in gruppo e quindi a disposizione Raoul Bellanova e Odilon Kossounou, perde Giorgio Scalvini. Con il rischio di non averlo a disposizione fino a tre settimane. Il centrale difensivo classe 2003 aveva accusato un risentimento nella regione del flessore sinistro durante la partita con la Lazio, nella quale è subentrato a inizio secondo tempo, rimettendosi dopo un problema all’adduttore che aveva rimediato nella trasferta contro il PSG a metà settembre. Il suo rientro in gruppo era avvenuto durante la pausa: la scorsa settimana l’aveva trascorsa praticamente tutta lavorando insieme ai compagni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

