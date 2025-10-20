Calvarese sul rigore Parisi-Gimenez | Penalty visto dal vivo Se fosse stato fischiato …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampaolo Calvarese, attraverso i suoi canali social, si esprime sull'episodio che ha portato al rigore rossonero, affermando che, secondo lui, l'on-field review non è stata la decisione giusta. Ecco le sue parole sull'accaduto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calvarese sul rigore parisi gimenez penalty visto dal vivo se fosse stato fischiato 8230

© Pianetamilan.it - Calvarese sul rigore Parisi-Gimenez: “Penalty visto dal vivo. Se fosse stato fischiato …”

Scopri altri approfondimenti

calvarese rigore parisi gimenezMilan-Fiorentina, Gimenez? Era rigore, ma... - Cosa trapela dai vertici arbitrali dell'Aia su arbitro, Var e attaccante milanista - Il rigore assegnato al Milan nel contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez - Secondo affaritaliani.it

calvarese rigore parisi gimenezCalvarese sul contatto Parisi-Gimenez: "Scelta condivisibile se l'avesse fischiato dal campo" - Gianpaolo Calvarese, sul suo profilo Instagram, ha analizzato così il contatto tra Fabiano Parisi e Santi Gimenez: "Guardando la diretta, nonostante Marinelli lasci giocare, ho ... Da milannews.it

calvarese rigore parisi gimenezIl rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez - "Avrebbe meritato il giallo per simulazione", "E' crollato tramortito": i commenti di molti utenti dopo la partita su X ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calvarese Rigore Parisi Gimenez