Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026 | tutti gli eventi da Soelden alle Finali
La stagione 2025-2026 dello sci alpino comincerà nel fine settimana del 25-26 ottobre da Sölden (Austria), dove si disputeranno due giganti. Aprirà il settore femminile nella giornata di sabato, gli uomini saranno invece impegnati domenica. I due circuiti, quello delle ragazze e quello dei maschi, resteranno uniti per qualche tappa. Levi, Gurgl e Copper Mountain vedranno difatti impegnati ambedue i generi sulle stesse nevi, seppur in giorni diversi. Dopodichè, da dicembre, avverrà la separazione che diventerà una costante, salvo l’eccezione del pre-mondiale di Crans Montana. A proposito di separazione, vi sarà l’insolita dinamica di vedere le gare di sci alpino dei Giochi olimpici in due località differenti, peraltro geograficamente distanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
