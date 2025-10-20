Calendario Champions League calcio 2026 | orari partite 21-22 ottobre dove vederle in tv guida Sky Prime e TV8

La Champions League 2025-2026 è pronta a tornare con la terza giornata della “Fase Campionato”, che mette in palio punti pesantissimi in vista del momento poi di qualificazione sia per il tabellone ad eliminazione diretta sia per la zona playoff. Le gare della massima competizione continentale calcistica andranno in scena fra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con anche le squadre italiane impegnate: trasferte Inter, contro l’Union Saint-Gilloise, Napoli, contro il PSV, Juve, al Bernabeu contro il Real Madrid. Impegno casalingo invece per l’Atalanta, che ospiterà lo Slavia Praga. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle diciotto partite valevoli per la terza giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

