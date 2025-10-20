Caldaie a condensazione | una scelta intelligente per ridurre i consumi domestici

L' installazione delle caldaie a condensazione deve essere effettuata da tecnici qualificati, nel rispetto delle normative vigenti. Poiché generano condensa acida, è necessario predisporre un corretto sistema di scarico per i residui liquidi e utilizzare tubi in materiale resistente alla corrosione. La canna fumaria deve essere idonea a sopportare temperature più basse e pressioni diverse rispetto ai modelli convenzionali. Molti edifici di nuova costruzione sono già predisposti per questo tipo di tecnologia, mentre negli immobili più datati può essere necessario un adeguamento dell'impianto.

