Calcit dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti 11.324 euro
Arezzo 20 ottobre 2025 – Dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti euro 11.324 che saranno destinati al progetto Scudo - Cure domiciliari Oncologiche. Una bella giornata dove insieme al mercatino abbiamo promosso la prevenzione del tumore al seno e presentato il calendario Calcit 2026 che da oggi sarà disponibile presso la nostra segreteria. Un ringraziamento particolare agli espositori storici che da oltre 30 anni sono presenti alle iniziative del comitato e naturalmente a tutti quanti hanno concorso all' ottimo incasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
