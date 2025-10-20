Calcit dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti 11.324 euro

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo 20 ottobre 2025 –  Dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti  euro  11.324 che saranno destinati al progetto Scudo - Cure domiciliari Oncologiche. Una bella giornata dove insieme al mercatino abbiamo promosso la prevenzione del tumore al seno e presentato il calendario Calcit 2026 che da oggi sarà disponibile presso la nostra segreteria. Un ringraziamento particolare  agli espositori storici che da oltre 30 anni sono presenti alle iniziative del comitato e naturalmente a tutti quanti hanno concorso all' ottimo incasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcit dal mercatino dei ragazzi in piazza san jacopo raccolti 11324 euro

© Lanazione.it - Calcit, dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti 11.324 euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

calcit mercatino ragazzi piazzaCalcit, dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti 11.324 euro - Arezzo 20 ottobre 2025 – Dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti euro 11. Riporta lanazione.it

calcit mercatino ragazzi piazzaDal Calcit alle Pulci: il doppio evento richiama visitatori, una domenica da record - ll bel tempo ha fatto arrivare in centro gente tra i banchi della solidarietà. Secondo msn.com

Mercatini dei Ragazzi, inizio col botto. Oltre 200 stand colorano la piazza - Un’ondata di allegria giovedì sera ha colorato piazza del Popolo per la prima serata dei Mercatini dei Ragazzi. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcit Mercatino Ragazzi Piazza