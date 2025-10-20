Calciomercato un top player al Milan con la ‘clausola Beckham’ | l’obiettivo e lo scenario
Nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan potrebbe pescare un top player d'esperienza a condizioni economiche favorevoli. Esattamente come fece anni fa con David Beckham. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
