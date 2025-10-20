Calciomercato un top player al Milan con la ‘clausola Beckham’ | l’obiettivo e lo scenario

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026, il Milan potrebbe pescare un top player d'esperienza a condizioni economiche favorevoli. Esattamente come fece anni fa con David Beckham. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato un top player al milan con la 8216clausola beckham8217 l8217obiettivo e lo scenario

© Pianetamilan.it - Calciomercato, un top player al Milan con la ‘clausola Beckham’: l’obiettivo e lo scenario

Approfondisci con queste news

calciomercato top player milanCalciomercato Milan, un top player fuori dal progetto: Tare ci riprova a gennaio - Tare è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale per gennaio. Si legge su milanlive.it

calciomercato top player milanCalciomercato Milan, assalto al top player e offerta monstre - Calciomercato Milan, il West Ham fa sul serio per Pulisic e prepara l’offerta monstre per l’americano: Tare fa muro. milannews24.com scrive

calciomercato top player milanCalciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l’Inter per il tedesco. Ultime - Calciomercato Milan, importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Atubolu: duello con l’Inter per il tedesco. Riporta milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Top Player Milan