Calciomercato Roma Gasperini chiede un nuovo centravanti | fari su Zirkzee

La Roma guarda già a gennaio. Dopo un avvio di stagione positivo ma segnato da troppi gol falliti, il club giallorosso ha deciso di intervenire sul reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara stanno valutando diversi profili per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. In estate la società aveva scelto di non affondare il colpo, preferendo osservare il rendimento di Dovbyk e Ferguson. Ora, però, la necessità di un attaccante capace di garantire gol e peso specifico sotto porta è diventata una priorità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gasperini chiede un nuovo centravanti: fari su Zirkzee

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calciomercato Roma - Il retroscena su Goglichidze: ecco perché la trattativa è saltata #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

#Roma, i dettagli della rescissione di #DeRossi: la rinuncia all'ingaggio e dove può allenare - X Vai su X

Roma, Ciardi: “Un acquisto già sicuro a gennaio. Su Frattesi, Kone e Svilar…” | ESCLUSIVO - Da Svilar e Ndicka a Kone e Frattesi, dall'Inter a Gasperini: Ciardi parla degli obiettivi e del mercato della Roma ... Riporta calciomercato.it

Nuovo colpo prima di Roma-Inter: “55 milioni” - Conclusa la sosta per le nazionali, riparte la Serie A con la settima giornata che avrà come big match Roma- Scrive passioneinter.com

Pagina 2 | Gasperini blinda la Roma: cosa chiede alla squadra il tecnico - Il primato in classifica in questo avvio di stagione dipende soprattutto dall’ottima fase difensiva. Da corrieredellosport.it