Calciomercato possibile asse Marsiglia-Real Madrid per l’arrivo di quell’attaccante La situazione

Calcionews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato, possibile nuovo affare tra Marsiglia e Real Madrid? Ecco le ultime novità L’Olympique Marsiglia potrebbe essere molto attivo sul mercato invernale. Il club focese starebbe valutando l’acquisto di un nuovo attaccante e, negli ultimi tempi, è emerso il nome di Endrick. Il diciannovenne attaccante brasiliano sta attraversando un periodo difficile al Real Madrid e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato possibile asse marsiglia real madrid per l8217arrivo di quell8217attaccante la situazione

© Calcionews24.com - Calciomercato, possibile asse Marsiglia-Real Madrid per l’arrivo di quell’attaccante. La situazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calciomercato possibile asse marsigliaDavid alla Juventus è già finita? Un club sulle sue tracce: tentativo a sorpresa - Possibile nuovo asse di mercato tra Juventus e Olympique Marsiglia, club che già in estate avevano ... Da fantamaster.it

Il Marsiglia può vincere la Ligue 1? Cosa ne pensa De Zerbi - I primi mesi di stagione infatti hanno visto sì il Psg fare da battistrada ma c’è un Marsiglia che risponde colpo su colpo ed è ... Riporta msn.com

Gameiro, no al Marsiglia - Kevin Gameiro, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha rifiutato il corteggiamento del Marsiglia che avrebbe voluto portarlo in Ligue 1 la prossima estate; l'ex Siviglia, infatti, si trova ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Possibile Asse Marsiglia