Calciomercato possibile asse Marsiglia-Real Madrid per l’arrivo di quell’attaccante La situazione

Calciomercato, possibile nuovo affare tra Marsiglia e Real Madrid? Ecco le ultime novità L'Olympique Marsiglia potrebbe essere molto attivo sul mercato invernale. Il club focese starebbe valutando l'acquisto di un nuovo attaccante e, negli ultimi tempi, è emerso il nome di Endrick. Il diciannovenne attaccante brasiliano sta attraversando un periodo difficile al Real Madrid e .

