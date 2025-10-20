Calciomercato Lazio il West Ham ha intenzione di comprare Castellanos Il punto

Calciomercato Lazio: il West Ham mette gli occhi su Castellanos, la società valuta l'offerta Nonostante lo stop per infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno due mesi, Valentin Castellanos è tornato al centro delle voci di calciomercato Lazio. L'attaccante argentino, arrivato a Roma con grandi aspettative, non ha ancora espresso tutto il suo

calciomercato lazio il west ham ha intenzione di comprare castellanos il punto

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, il West Ham ha intenzione di comprare Castellanos. Il punto

