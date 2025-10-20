Calciomercato Juve Comolli costretto a intervenire a gennaio la priorità assoluta è in questo ruolo Tutti i nomi monitorati

Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: i dettagli sulle possibili mosse dei bianconeri. La sconfitta di Como è la goccia che fa traboccare il vaso e che certifica i limiti della rosa. Il calciomercato Juve di gennaio, che doveva essere mirato, si trasforma in una necessità impellente. Come riportato da Tuttosport, l’infortunio di Bremer è una tegola, ma i veri problemi sono strutturali: a Igor Tudor mancano un esterno destro affidabile e un centrocampista di qualità. L’emergenza in difesa, che ha costretto il tecnico al cambio modulo, ha evidenziato ancora di più le carenze sulle fasce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

