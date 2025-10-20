Calciomercato Inter sott’occhio il tesoro Aleksandar Stankovic | aumenta la lista dei club interessati
Aleksandar Stankovic sta confermando quanto di buono fatto intravedere nella scorsa stagione in prestito al Lucerna, in Svizzera. Il 20enne centrocampista serbo, figlio dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic, a fine luglio ha salutato l’ Inter per trasferirsi al Club Brugge per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Contando sulle qualità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Chi toglieresti all'#Inter?" La risposta provocatoria di @danieletrecca verso #RomaInter! Da Inter Zone, ogni giovedì sul canale YouTube di http://Calciomercato.it - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook
Inter, c’è il tesoretto per il mercato di gennaio. “La sensazione ad oggi è che…” - 25 milioni pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità. Da msn.com