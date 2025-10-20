Calciomercato Inter sott’occhio il tesoro Aleksandar Stankovic | aumenta la lista dei club interessati

Ilprimatonazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aleksandar Stankovic sta confermando quanto di buono fatto intravedere nella scorsa stagione in prestito al Lucerna, in Svizzera. Il 20enne centrocampista serbo, figlio dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic, a fine luglio ha salutato l’ Inter per trasferirsi al Club Brugge per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Contando sulle qualità L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

