Calciomercato Inter si chiude il caso Joao Mario

Ilprimatonazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lunga storia di calciomercato che per l’ Inter si chiude nel migliore dei modi: sulla questione  Joao Mario  è stata infatti messa la parola fine. Calciomercato Inter: la cessione di Joao Mario Come ha riportato ieri la Gazzetta dello Sport, infatti, è ufficialmente scaduto il termine per impugnare i precedenti respingimenti della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

