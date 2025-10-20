Calciomercato Inter si chiude il caso Joao Mario
Una lunga storia di calciomercato che per l’ Inter si chiude nel migliore dei modi: sulla questione Joao Mario è stata infatti messa la parola fine. Calciomercato Inter: la cessione di Joao Mario Come ha riportato ieri la Gazzetta dello Sport, infatti, è ufficialmente scaduto il termine per impugnare i precedenti respingimenti della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook
A gennaio l’Inter manda via Frattesi: chiude lo scambio - Il calciomercato dell'Inter è già in movimento in vista della sessione invernale di trasferimenti: c'è Davide Frattesi sulla lista delle uscite. Secondo calciomercato24.com
Bisseck Inter, addio più vicino? La posizione di Marotta è chiara - Naturalmente molto dipenderà dalla volontà dei nerazzurri Il caso Bisseck Inter torna a far discutere. Scrive calcionews24.com
Calciomercato Inter, Fabio Bergomi punge: 'Alla società interessano solo i soldi' - Nelle scorse ore Fabio Bergomi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale lancia una dura accusa nei confronti dell'Inter, rea secondo l'opinionista di avere come primo obiettivo quello ... Lo riporta it.blastingnews.com