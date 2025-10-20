Calciomercato Inter per Bisseck il prezzo sale | ecco i club interessati

Il profilo di Yann Bisseck è costantemente monitorato da diversi club europei. In vista della prossima finestra invernale di mercato, sono parecchie le squadre che avrebbero messo in cima alla lista dei desideri il 24enne difensore tedesco dell’ Inter. Crystal Palace ed Eintracht Francoforte sono i club che hanno mostrato maggior L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per Bisseck il prezzo sale: ecco i club interessati

