Calciomercato Inter nerazzurri in corsa per El Mala | il giovane talento del Colonia attirato da top club europei

Inter News 24 Calciomercato Inter spunta un nuovo profilo dalla Germania per la fascia! Ecco tutti i dettagli sul nuovo obiettivo nerazzurro. Said El Mala, giovane esterno del Colonia, sta attirando l’attenzione di alcuni dei top club più prestigiosi in Europa, con il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, e ora anche quella del calciomercato Inter e il Paris Saint-Germain tra i principali interessati. Il talento classe 2006 ha mostrato un impatto immediato in Bundesliga, con prestazioni impressionanti che hanno fatto crescere l’interesse attorno a lui. Secondo quanto riportato dalla Bild, il suo contratto a lungo termine con il Colonia, valido fino al 2030, e la mancanza di una clausola rescissoria, fanno pensare che una sua partenza potrebbe essere un affare complicato. 🔗 Leggi su Internews24.com

