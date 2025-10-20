Calciomercato Inter LIVE | torna di moda Manu Konè? Muharemovic per la difesa
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
?#Calciomercato #Inter: #Frendrup pista sempre calda, c'è una svolta - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Thuram salta la Roma: quando torna e chi gioca al suo posto - L'attaccante nerazzurro non ha ancora smaltito il problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Si legge su msn.com
Chivu e la sua Inter: “Voglio che siano tutti arrabbiati! Diouf un po’ timidino” - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Cremonese ... Riporta calciomercato.it