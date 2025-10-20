Calciomercato Inter la situazione di Lookman svelata da Fabrizio Romano! Il retroscena con la Dea

Inter News 24 Calciomercato Inter, la verità su Lookman raccontata dal grande esperto: ecco la verità sulla telenovela legata al giocatore nigeriano. Durante La Trattativa su TIM Podcast, Fabrizio Romano ha raccontato i retroscena della trattativa estiva tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman, rivelando dettagli inediti e l’intensità con cui la situazione è stata seguita. Romano ha sottolineato che, pur non essendo una “telenovela” paragonabile a quella di Kylian Mbappé, l’interesse per il giovane attaccante nigeriano ha tenuto banco in Italia, con un’attenzione crescente verso il possibile trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

