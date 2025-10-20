Calciomercato Inter fari sul talento francese | la strategia di Marotta

Calciomercato Inter: occhi puntati su Djylian N’Guessan, il talento francese che brilla al Mondiale Under 20. I dettagli della possibile trattativa Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di un nuovo nome interessante. Il Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Cile sta offrendo una vetrina di primo piano ai migliori giovani talenti del panorama internazionale, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, fari sul talento francese: la strategia di Marotta

