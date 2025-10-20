Calciomercatocom – Milan Leao | Modric vuole aiutarmi L' abbraccio con lui e due dediche per la doppietta
2025-10-19 21:20:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei rossoneri sulla Fiorentina, grazie alla quale la squadra di Allegri è tornata prima in classifica, in solitaria. Queste le parole del portoghese. DOPPIETTA. “Sapevamo che questa era una partita difficile. La Fiorentina vive un momento complicato ma ha giocatori di qualità: il mister ci ha detto che non potevamo dare spazio a loro, a Kean che è un grande attaccante. È quello che abbiamo fatto oggi, un grande lavoro di squadra anche se nel primo tempo è stata una partita un po’ strana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
